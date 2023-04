Sweet Tooth vai ter 3ª temporada? Veja tudo que sabemos sobre isso

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a 2ª temporada de Sweet Tooth traz grandes reviravoltas para a história de Gus e das outras crianças híbridas. Dado o impactante desfecho dos novos episódios, o público quer saber: será que a trama será renovada para o terceiro ano no streaming?

“Aprisionado pelos Últimos Homens, um menino cervo chamado Gus decide ajudar seus amigos híbridos a fugir antes que seja tarde demais”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Sweet Tooth.

Produzida por Robert Downey Jr., Sweet Tooth conta com Christian Convery (O Urso do Pó Branco), Nonso Anozie (Game of Thrones), Adeel Akhtar (Ali & Ava), Stefania LaVie Owen (The Carrie Diaries) e Dania Ramirez (Once Upon a Time).

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a nova temporada de Sweet Tooth na Netflix; confira!

Sweet Tooth terá 3ª temporada na Netflix?

Pelo menos até o momento, a Netflix não confirmou uma 3ª temporada para Sweet Tooth. No entanto, os fãs da série já podem comemorar: ao que tudo indica, a produção será renovada para mais um ano.

De acordo com o site WhatsOnNetflix, diversas fontes ligadas à plataforma afirmaram que o sinal verde já foi dado para a 3ª temporada de Sweet Tooth – apesar dos novos episódios ainda não terem sido anunciados.

A potencial renovação de Sweet Tooth, definitivamente, não é uma surpresa. Afinal de contas, a produção de Robert Downey Jr. é uma das mais queridas da Netflix.

Quem retorna na 3ª temporada de Sweet Tooth?

Se a Netflix renovar Sweet Tooth para a 3ª temporada, grande parte do elenco original deve retornar nos novos episódios. Christian Convery, é claro, retornará como o protagonista Gus.

Nesse sentido, os fãs de Sweet Tooth podem aguardar a volta de Nonso Anozie (Jepperd), Adeel Akhtar (Dr Singh), Stefania LaVie Owen (Bear), Naledi Murray (Wendy), Christopher Sean Cooper Jr (Teddy), Aliza Vellani (Rani Singh), Neil Sandilands (General Abbot).

Dado o final da 2ª temporada, Marlon Williams (Johnny Abbot) e Dania Ramirez (Aimee Eden) não devem voltar no terceiro ano.

Data de estreia da 3ª temporada de Sweet Tooth

Como a Netflix ainda não confirmou a renovação de Sweet Tooth para a 3ª temporada, não sabemos quando os novos episódios vão estrear na plataforma.

A 1ª temporada de Sweet Tooth estreou na Netflix em junho de 2021, e o segundo ano foi filmado no primeiro semestre de 2022. Os episódios mais recentes, como você já sabe, chegaram ao streaming em abril de 2023.

Logo, se a produção da 3ª temporada seguir o mesmo cronograma, os próximos capítulos podem estrear na Netflix em meados de 2025.

Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios de Sweet Tooth na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.