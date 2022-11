The Big Bang Theory: O que aconteceu à atriz de Bernadette e como ela está agora

Bernadette é uma das personagens mais divertidas de The Big Bang Theory. Conhecida por sua voz inconfundível, temperamento neurótico e coração gentil, a (futura) esposa de Howard apareceu pela 1ª vez na 3ª temporada da sitcom. Após o final da série, os fãs querem saber: o que aconteceu com a intérprete Melissa Rauch?

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de The Big Bang Theory precisam saber sobre a vida e carreira de Melissa Rauch pós-sitcom; confira.

Após The Big Bang Theory, Melissa Rauch continua na ativa

O episódio final de The Big Bang Theory foi exibido em 16 de maio de 2019. No mesmo ano, Melissa Rauch (na foto atual acima) atuou em dois filmes.

Primeiramente, a atriz interpretou Bethany na comédia romântica Ode à Alegria, protagonizada por Martin Freeman e Morena Baccarin.

A Bernadette de The Big Bang Theory também viveu Melanie Martin na dramédia A Lavanderia, da Netflix (com direção de Steven Soderbergh).

Melissa Rauch também é conhecida por seus trabalhos como dubladora. A voz inconfundível da atriz está em filmes como Era do Gelo: O Big Bang e Como Cães e Gatos 3: Peludos Unidos!

Em 2017, a atriz dublou a icônica Arlequina em Batman e Arlequina, uma aclamada animação da DC. Vale lembrar que Kaley Cuoco, a Penny de The Big Bang Theory, dá voz à mesma personagem em sua série solo.

Outros projetos recentes de Melissa Rauch incluem as séries animadas Robot Chicken e Firebuds, além do reboot de Animaniacs.

Atualmente, a eterna Bernadette de The Big Bang Theory aguarda o lançamento da comédia jurídica Night Court.

Na produção da NBC, que deve estrear no início de 2023, Melissa Rauch interpreta a protagonista Abby Stone.

A vida pessoal de Melissa Rauch também passou por mudanças nos últimos anos. Em 2007, antes de ingressar no elenco de The Big Bang Theory, a atriz se casou com o roteirista Winston Rauch. Em 2017, o casal deu às boas vindas à primeira filha, batizada de Sadie.

Finalmente, em maio de 2020, Melissa e Winston anunciaram o nascimento de Brooks, o segundo filho.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.