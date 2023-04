The Boys: 4ª temporada encerra filmagens com foto de Jeffrey Dean Morgan

As filmagens da quarta temporada de The Boys chegaram ao fim e o astro Karl Urban está comemorando o momento com uma foto dele, junto de Jeffrey Dean Morgan.

Conhecido por seus papeis em Supernatural e em The Walking Dead, como Negan, Morgan não teve seu papel divulgado na série do Prime Video.

O veterano de The Walking Dead, que tem lutado com unhas e dentes para conseguir um lugar na série, é visto em um terno preto e gravata azul ao lado de Urban, o Billy Bruto.

“Oi!” Urban começou um post no Instagram, usando a exclamação familiar de Billy. “Essa é uma foto de encerramento das filmagens da 4ª temporada [de The Boys]. Um enorme obrigado à nossa fenomenal equipe e elenco. Amo vocês! Eu não tenho permissão para postar quaisquer fotos do set … então aqui está uma foto de [Jeffrey Dean Morgan] & moi no set de um comercial da Cadillac…”.

A legenda foi seguida por um rosto de emoji sorridente para sugerir sarcasmo e uma atualização de que a 4ª temporada está “chegando em breve” no Prime Video.

The Boys é uma adaptação dos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson. A premissa é a mesma em ambos os formatos, mas a série se distancia do material original na história.

“A Terra é habitada por super-heróis que são um inspiração para a humanidade. Porém, esses protetores têm um lado sinistro que a maioria das pessoas desconhece. Se eles usam seus poderes para o mal, Hughie, Billy e o resto do time devem detê-los”, revela a sinopse da série.

O elenco da série conta com Karl Urban como Billy Butcher, Jack Quaid no papel de Hughie, Erin Moriarty como Luz-Estrela, Antony Starr como Capitão Pátria, entre outros nomes.

A 4ª temporada de The Boys promete ser insana e a mais nojenta de todas. Ainda não há previsão para a série retornar.

The Boys está disponível no Prime Video.

