The Boys: Capitão Pátria dá resposta oficial a vídeo de Luz-Estrela

O Capitão Pátria dá uma resposta oficial ao vídeo de Luz-Estrela em The Boys.

No episódio Herogasm, Luz-Estrela acaba revelando ao mundo a podridão da Vought International. A personagem de Erin Moriarty ainda abandonada sua identidade, e agora não atende mais pelo nome de Luz-Estrela (via ScreenRant).

A declaração revela que os acionistas estão no controle da situação, e rescindiram o status da heroína em ser co-capitã dos Sete. Além disso, a Vought culpa as ações de Luz-Estrela por ciúmes, por conta do Capitão Pátria ter terminado o relacionamento entre os dois.

Embora a declaração sobre os supostos ciúmes serem falsas, por conta do relacionamento cenográfico, a publicação preenche a lacuna entre o episódio seis e sete.

Veja a declaração, abaixo.

A statement from Homelander and Vought regarding Starlight’s recent Instagram Live. pic.twitter.com/JIyYVbybTp — Vought International (@VoughtIntl) June 29, 2022

Vought se posiciona

Ainda segundo a empresa que comanda os Sete, agora liderada pelo Capitão Pátria e Ashley Barrett, as recentes acusações de Luz-Estrela “não refletem de forma alguma a Vought Internacional como um todo”.

A nota oficial ainda diz que a Vought “usará o poder total do Sistema Legal Americano para enfrentar essas alegações espúrias”, e confirma a demissão de Annie January da equipe.

Eles reiteram o arrependimento de terem feito January como membro dos Sete, e que o único objetivo da empresa é “o avanço do povo americano e a expansão da liberdade ao redor do mundo”.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

