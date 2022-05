The Boys: Cena de orgia da 3ª temporada traumatizou equipe da série

A terceira temporada de The Boys contará com uma orgia de super-heróis em um episódio adequadamente chamado de “Herogasm”.

Em uma entrevista com a Vanity Fair, o ator Jensen Ackles, que chega em The Boys para interpretar o personagem Soldier Boy, disse que a gravação desse episódio deixou a própria equipe da série traumatizada com o que eles mesmos haviam feito.

“Eu acho que é algo que as pessoas estão muito animadas para assistir. Eu estava muito curioso para saber como iria funcionar.”

“Nossa equipe parecia traumatizada. Você não pode deixar de ver”, comentou o ator sobre o episódio “Herogasm” de The Boys.

Jensen Ackles é conhecido por ter interpretado Dean Winchester em Supernatural, uma série criada por Eric Kripke, o mesmo produtor de The Boys.

A terceira temporada de The Boys chega ao Amazon Prime Video em 3 de junho.

