The Boys: Cena insana do Herogasm quase ficou de fora

Uma das diversas cenas insanas do episódio Herogasm, em The Boys, quase ficou de fora do corte final.

Em recente entrevista, Eric Kripke, showrunner da série, revelou que quase cortou a cena entre o Profundo e o polvo, que envolvia o molusco fazendo sexo oral no herói (via Collider).

“Tivemos muita discussão nesta temporada sobre a cena com o Profundo e o polvo”, disse Kripke. “Por alguma razão maluca, o departamento tem uma política contra a bestialidade.”

Apesar de tudo, a cena foi ao ar. Mas, a Amazon tinha ficado um pouco cética com a sequência, já que envolvia um humano e um animal.

“A discussão sobre essa cena e como nós a tiramos realmente desencadeou muitos alarmes em muitos níveis diferentes na Amazon, porque você não deveria mostrar às pessoas com animais, e eu entendo”, comentou ele.

Série de grande sucesso

The Boys continua sendo um grande sucesso para o Amazon Prime Video. A série está em sua terceira temporada.

O seriado é desenvolvido por Eric Kripke, também conhecido por ter sido o criador de Supernatural, outro grande sucesso da TV.

The Boys está disponível pelo Amazon Prime Video.

