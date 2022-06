The Boys remove referência a Stan Lee na 3ª temporada

Alerta de spoilers

A terceira temporada de The Boys removeu uma referência a Stan Lee, que está presente originalmente nos quadrinhos. No lugar dele, a série do Amazon Prime Video fez uma versão satirizada de uma lenda de Hollywood.

Originalmente, o personagem conhecido como A Lenda é uma referência a Stan Lee nos quadrinhos. Ele é um ex-quadrinista de super-heróis, que acaba ajudando os rapazes na caçada contra o Capitão Pátria e os outros.

No seriado, contudo, a influência parte de outro lugar. Vivido por Paul Reiser (Stranger Things, Aliens: O Resgate), A Lenda é inspirado no lendário produtor de Hollywood, Robert Evans.

Evans já foi chefe de produção da Paramount Pictures, tendo conseguido clássicos como O Bebê de Rosemary, Serpico, Aventureiros do Bairro Proibido, Bravura Indômita e os dois primeiros O Poderoso Chefão, dentre outros.

Ele também era uma figura bastante controversa e chegou a ser preso por traficar cocaína nos anos 1980, dentre outros atos ilícitos. Vale apontar que o personagem, em The Boys, cheira pó, servindo como outra referência ao produtor.

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

