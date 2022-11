The Crown: 5ª temporada deixou muitos escândalos da Família Real de fora

Já disponível na Netflix, a 5ª temporada de The Crown aborda alguns dos maiores escândalos da Família Real – desde o ‘Tampongate’ até o divórcio do Príncipe Charles e Lady Di, passando pela crescente antipatia do público pela monarquia. No entanto, nem mesmo os 10 episódios do novo ano são capazes de abordar todos os escândalos da realeza.

“Diana e Charles travam uma guerra nos tabloides, e o papel da monarquia começa a ser questionado. Parece que a década de 1990 trará desafios para a Rainha Elizabeth”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de The Crown.

Nos novos episódios, Imelda Staunton (Harry Potter) dá vida à Rainha Elizabeth II. O elenco conta também com Jonathan Pryce (Game of Thrones), Dominic West (The Wire), Elizabeth Debicki (O Grande Gatsby) e Lesley Manville (Harlots).

Mostramos abaixo alguns escândalos da Família Real que a 5ª temporada de The Crown não mostra; confira.

The Crown 5 não aborda escândalos de Lady Di e outros integrantes da Família Real

O “Tanpongate” – a constrangedora ligação do Príncipe Charles para Camilla – é o tema principal do 5º episódio da 5ª temporada de The Crown.

No entanto, a série da Netflix deixa de fora o “Squidgygate”, outro escândalo telefônico da Família Real. Nesse caso, a Princesa Diana foi a principal afetada.

Em 1992, o tabloide britânico The Sun publicou uma transcrição de uma ligação “íntima” de Lady Di para o amigo James Gilbey. Na chamada, Gilbey chama Diana pelo apelido “squidgy” (uma expressão inglesa que pode ser traduzida como ‘molenga’).

Na ligação, Diana também compara seu próprio casamento com o de uma personagem de EastEnders, uma das novelas mais populares do Reino Unido.

A 5ª temporada de The Crown também falha em abordar a viagem de Charles e Diana à Índia, que também aconteceu em 1992.

Foi nessa viagem que Diana tirou uma icônica foto, sozinha, em frente ao Taj Mahal. O monumento, vale lembrar, representa o amor de um marido por sua esposa.

“Ela parecia triste, acho que sabia como a história iria terminar”, afirma o historiador Anwar Hussein.

Mais de 20 anos depois, em 2016, o Príncipe William e Kate Middleton tiraram uma foto nesse exato lugar.

A 5ª temporada de The Crown começa em 1991 e termina em 1997. Mesmo assim, a série deixa de fora alguns dos maiores atos de caridade da Princesa Diana, incluindo seus famosos passos sobre um campo minado angolano.

Finalmente, The Crown 5 também falha em abordar (com profundidade) o término de Diana com o cirurgião Hasnat Khan.

Outros eventos, como o casamento da Princesa Anne com Sir. Timothy Laurence, são apenas citados.

A 5ª temporada de The Crown já está disponível no catálogo da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.