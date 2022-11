Cena mais polêmica de The Crown tem uma defensora ferrenha

A 5ª temporada de The Crown aborda alguns dos momentos mais conturbados da Família Real. A cena mais polêmica dos novos episódios é, definitivamente, a do “escândalo do absorvente”. Parte do 5º episódio, a sequência chocou os assinantes da Netflix – mas encontrou uma defensora ferrenha no elenco da série.

“Década de 1990. A família real está enfrentando o que pode ser seu maior desafio: reafirmar sua relevância contínua na Grã-Bretanha. Com Diana e Charles travando uma guerra nos tabloides, a base da família começa a ruir”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de The Crown.

Nos novos episódios, Imelda Staunton (Harry Potter) dá vida à Rainha Elizabeth II. O elenco conta também com Jonathan Pryce (Game of Thrones), Dominic West (The Wire), Elizabeth Debicki (O Grande Gatsby) e Lesley Manville (Harlots).

Revelamos abaixo como uma das melhores atrizes da 5ª temporada de The Crown defendeu a cena mais polêmica da série; confira.

Para Olivia Williams, cena do absorvente é a melhor de The Crown

Um dos temas mais importantes da 5ª temporada de The Crown é a ruína do casamento do Príncipe Charles e a Princesa Diana.

Vários motivos levaram ao fim do relacionamento – e o principal deles foi a insistência de Charles em continuar seu affair com Camilla Parker-Bowles.

Na vida real, o “escândalo do absorvente” (tampongate) aconteceu em 1989. Em uma ligação telefônica, Charles disse para Camilla que “gostaria de viver dentro de suas calças como um absorvente interno” (o famoso Tampax).

Três anos depois, uma transcrição da ligação (também apelidada de Camillagate) foi divulgada para o público britânico. Neste mesmo ano, Charles e Diana confirmaram o divórcio.

Em The Crown, a cena é uma das mais surpreendentes da 5ª temporada. Além de causar controvérsia nas redes sociais, a sequência conquistou Olivia Williams, a intérprete de Camilla.

Para a atriz, os espectadores que criticam a inclusão da cena não analisaram como ela é importante no contexto da série.

“As pessoas que não assistiram ao episódio nem deveriam comentar sobre a cena! Isso tinha que ser ilegal”, brincou Williams.

A intérprete de Camilla afirmou também que muitas das pessoas que criticam o 5º episódio da 5ª temporada de The Crown o fazem por retrógradas concepções morais.

“Se você decidir não assistir ao episódio por ‘princípios’, e depois comentar sobre ele, sua opinião não tem valor. Esse capítulo é uma extraordinária peça televisiva”, explicou a atriz.

Olivia Williams concluiu a entrevista descrevendo a cena como “a melhor da 5ª temporada de The Crown”.

“É, sem sombra de dúvidas, a melhor cena. Tivemos esse extraordinário diretor, May el-Toukhy, e além disso, a estrutura do episódio é brilhante”, opinou a atriz.

A 5ª temporada de The Crown já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.