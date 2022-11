The Crown: É verdade que o rei Charles dançou break?

A 5ª temporada de The Crown caracteriza Charles como um cara moderno, disposto a tudo para revitalizar a monarquia. O Príncipe, por exemplo, termina o 5º episódio dançando break com um grupo de jovens. A cena chamou a atenção de muitos assinantes da Netflix! Por isso, o público quer saber: esse momento inusitado aconteceu na vida real?

“Diana e Charles travam uma guerra nos tabloides, e o papel da monarquia começa a ser questionado. Parece que a década de 1990 trará desafios para a Rainha Elizabeth”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de The Crown.

Continua depois da publicidade

Nos novos episódios, Imelda Staunton (Harry Potter) dá vida à Rainha Elizabeth II. O elenco conta também com Jonathan Pryce (Game of Thrones), Dominic West (The Wire), Elizabeth Debicki (O Grande Gatsby) e Lesley Manville (Harlots).

Dominic West, o intérprete do Príncipe Charles, falou recentemente sobre a cena em que o monarca aparece dançando break. Veja o que o ator revelou!

Além de The Crown, Rei Charles dançou break na vida real

Na 5ª temporada de The Crown, Charles ainda é um Príncipe. O filho de Elizabeth II só se tornou Rei em 2022, após o falecimento da monarca.

Dominic West, como citamos acima, interpreta Charles na 5ª temporada de The Crown. “The Way Ahead”, o 5º episódio, foca nos esforços do herdeiro para modernizar a Família Real.

A trama inclui uma entrevista do Príncipe ao apresentador Jonathan Dimbleby, no qual Charles fala sobre a organização “The Prince’s Trust” – uma caridade focada no auxílio à juventude em situação de vulnerabilidade econômica e social.

A última cena do capítulo mostra o Príncipe Charles dançando break com um grupo de jovens, ao som “Don’t Sweat the Technique”, hit da dupla Eric B. & Rakim.

O momento deixou muitos espectadores impressionados. Afinal de contas, pelo menos hoje em dia, é muito difícil imaginar o Rei Charles dançando break.

Surpreendentemente, esse momento aconteceu na vida real! De maneira ainda mais inusitada, não foi Peter Morgan (o criador da série) quem encontrou esse registro. Na verdade, Dominic West se deparou com a filmagem (confira abaixo) enquanto se preparava para as gravações de The Crown.

“O Peter ainda não havia escrito a cena, e nós o alertamos sobre o vídeo – ‘você precisa ver essa incrível filmagem do Charles dançando break’”, revelou o ator em uma entrevista recente.

Morgan não resistiu à inclusão da cena na 5ª temporada de The Crown, para a alegria de Dominic West. Segundo o ator, o momento revela muito sobre o Rei Charles.

“Ele sabia que ficaria ridículo dançando assim. Mas nós percebemos que, principalmente quando ele era mais jovem, o Charles era muito competitivo, principalmente nos esportes”, revelou o ator.

Nas gravações da cena, Dominic West aprendeu toda a dança com o auxílio da coreógrafa Polly Bennett.

“Passamos um bom tempo aprendendo trabalhando com a Polly, o que foi extraordinário. Eu aprendi a dança completa, mas uma parte foi cortada. De qualquer forma, foi tudo muito divertido”, comentou o ator.

A 5ª temporada de The Crown está disponível na Netflix. Veja abaixo o vídeo do Rei Charles dançando break.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.