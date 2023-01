The Last of Us: Música dos anos 1980 vira hit novamente após 1º episódio na HBO

A série The Last of Us é um grande sucesso da HBO e utiliza algumas músicas do anos 1980. E justamente uma música da época virou hit novamente após o primeiro episódio.

A música “Never Let Me Down Again” do Depeche Mode voltou a ser escutada ainda mais, e teve um aumento de mais 200% nas transmissões após a estreia da série.

Sendo a segunda maior estreia da HBO desde 2010, a música na série sinaliza problemas para Bill e Frank, e teve um aumento dia dia 15 para o dia 16 de janeiro, chegando a 220,5%. O diretor Craig Mazin comentou sobre a escolha da música (via ComicBook).

“Muita música dos anos 80 é alegre e divertida, mas com isso, eu estava procurando por uma música acelerada dos anos 80 que tivesse uma escuridão liricamente”, disse ele.

“Bem, Ellie está prestes a dar uma volta com sua melhor amiga, e Joel é um homem perigoso. Joel está prestes a dar uma volta com seu melhor amigo, ele ainda não sabe que ela é sua melhor amiga. Ela é uma garotinha perigosa”, concluiu.

Pedro Pascal como Joel em The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes no início desta semana com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, para 98%, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

