The Last of Us: O que os críticos estão dizendo sobre a série

Castlevania e Arcane quebraram a maldição das adaptações de videogames, provando que é possível adaptar com qualidade os jogos. Agora, The Last of Us da HBO parece continuar nessa linha. O seriado, que estreia dentro de poucos dias, está sendo aclamado pela crítica especializada.

No presente momento, a série está com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 29 críticas contabilizadas. Muitos estão chamando de “a melhor adaptação de game já feita”. Selecionamos alguns trechos de análises, abaixo.

“Das performances à narrativa e aos elementos estéticos, é uma adaptação primorosamente feita. Mas também pede aos espectadores que absorvam muita miséria humana sem dizer muito que ainda não ouvimos em programas semelhantes”, apontou Judy Berman, da TIME.

“Confortavelmente a melhor adaptação de um videogame já feita: uma que aprofunda o folclore distópico do jogo, mantendo-se fiel ao seu núcleo emocional. Como o jogo, também é uma obra-prima”, elogiou John Nugent, da Empire.

“O show habilmente puxa as cordas do coração e os nervos para criar algo que parece muito compulsivo. Para os fãs de suspense, vai ser viciante: mais, por favor”, escreveu Vicky Jessop, doLondon Evening Standard.

“Não parece nem remotamente controverso chamar isso de a melhor adaptação de game já feita”, aclamou Stephen Kelly, da BBC.

Pedro Pascal como Joel em The Last of Us

The Last of Us adapta famoso game de PlayStation

A série The Last of Us é uma adaptação do famoso jogo da PlayStation, que possui duas partes e explora um Estados Unidos após o surto de um fungo.

“Joel e Ellie, um par conectado pela dureza do mundo em que vivem, são forçados a suportar circunstâncias brutais e assassinos implacáveis ​​em uma jornada pela América pós-pandemia”, diz a sinopse.

O criador do jogo, Neil Druckmann, ajudou a construir a história da série. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us estreia em 15 de janeiro no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.