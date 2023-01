The Last of Us quebra recorde e destrona A Casa do Dragão

A série The Last of Us já estreou com seu primeiro episódio na HBO Max, e quebrou um grande recorde, destronando A Casa do Dragão.

Com uma nota alta dos críticos e do público, o seriado que adapta o famoso jogo da PlayStation superou a audiência do primeiro episódio de Game of Thrones.

No IMDb, os fãs classificaram The Last of Us como a série de TV número 1 de todos os tempos, tendo uma nota 9,4 de 10 (via ScreenRant).

Por sua vez, A Casa do Dragão está com uma nota 8,5 em apenas sua primeira temporada, o que pode mudar com o lançamento da segunda.

Até o momento, apenas Breaking Bad está na frente de The Last of Us, com uma nota 9,5 em um total de cinco temporadas. Porém, enquanto Breaking Bad tem quase duas milhões de avaliações, The Last of Us soma pouco mais de 45 mil votos, e a nota pode mudar.

Série adapta famoso jogo da PlayStation

A série The Last of Us é uma adaptação do famoso jogo da PlayStation, que possui duas partes e explora um Estados Unidos após o surto de um fungo.

“Joel e Ellie, um par conectado pela dureza do mundo em que vivem, são forçados a suportar circunstâncias brutais e assassinos implacáveis ​​em uma jornada pela América pós-pandemia”, diz a sinopse.

O criador do jogo, Neil Druckmann, ajudou a construir a história da série. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.