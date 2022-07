The Walking Dead imagens da temporada final reveladas; veja

The Walking Dead se aproxima do final da 11ª temporada, o popular seriado da AMC, teve imagens liberadas do desfecho destacando os seus personagens.

Na prévia é possível ver os soldados da Commonwealth de aparência ameaçadora, Daryl com Aaron desfocado e na última imagem, Carol cozinhando.

Continua depois da publicidade

As imagens liberadas pelo EW, não trazem grandes detalhes e informações, os conflitos finais do famoso show de zumbis não irão encerrar a história desses personagens.

Alguns derivados já foram confirmados, com o retorno desses personagens, inclusive de Daryl, cujo o personagem será muito importante no desfecho da série.

“Daryl será muito crucial para a forma como os eventos se desenrolam nesta temporada”, disse Angela Kang, produtora da série. “Ele é uma figura paterna para Judith e RJ, e isso também é uma parte importante da história – seu papel com as crianças e as coisas que todos eles farão para proteger estes do apocalipse”, completa.

Confira as imagens reportadas pelo ScreenRant:

Norman Reedus como Daryl Dixon

Soldados da Commonwealth

Carol cozinhando

Mais sobre The Walking Dead

Baseada em uma HQ, The Walking Dead conta a história de um grupo de sobreviventes, liderados pelo xerife Rick Grimes (Andrew Lincoln), após um apocalipse zumbi.

Toda a população da Terra é infectada por um vírus misterioso que transforma os mortos em zumbis.

A temporada final foi distribuída em três partes, a terceira irá ao ar em outubro deste ano. O legado da série não irá acabar com o show, inúmeros derivdos estão em desenvolvimento.

The Walking Dead pode ser assistido por meio do Star+.

Sobre o autor Redação