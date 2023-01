Todo Dia a Mesma Noite: Netflix deixou de fora detalhe horrível sobre tragédia

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, Todo Dia a Mesma Noite aborda uma das piores tragédias da história nacional: o incêndio da Boate Kiss, que deixou 242 mortos em 2013. Alguns detalhes dos eventos reais, por serem terríveis demais, ficaram de fora da minissérie – mas figuram no livro que inspira a produção.

“Um incêndio na boate Kiss mata 242 pessoas. Agora, os familiares das vítimas lutam por justiça”, afirma a sinopse oficial de Todo Dia a Mesma Noite na Netflix.

Continua depois da publicidade

O elenco da série é liderado por Thelmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Laila Zaid, Débora Lamm, Flávio Bauraqui e Leonardo Medeiros.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o detalhe horrível da tragédia da boate Kiss que ficou de fora de Todo Dia a Mesma Noite; confira.

Todo Dia a Mesma Noite poupa espectadores de detalhe trágico da história real

Todo Dia a Mesma Noite, a minissérie brasileira que fala sobre o incêndio da Boate Kiss, estreou na Netflix em 25 de janeiro de 2023.

Dois dias depois, a série já lidera o Top 10 do streaming, à frente de hits como Ginny & Georgia e A Lenda de Shahmaran.

O objetivo da minissérie não é chocar o público com cenas explícitas, mas sim respeitar o legado das pessoas que morreram na Boate Kiss e a memória das famílias que perderam entes queridos no desastre.

“A gente precisa muito trabalhar essa ideia equivocada de que não falar poupa os pais do sofrimento. Não falar não é uma opção. Esquecer é negar a história. E que pai e que mãe quer que o seu filho seja esquecido? Pedir superação é uma total falta de empatia com a dor do outro”, diz Daniela Arbex, a autora do livro que inspira a série.

Por isso, alguns dos detalhes mais terríveis do incêndio não aparecem na produção da Netflix. No Twitter, uma postagem revela um desses detalhes.

“Uma coisa que a Netflix não mostrou na série (com razão) é que as pessoas tinham que ser resgatadas da Boate Kiss pelos cabelos – porque se tocassem na pele, ela saía, pelo nível das queimaduras. Lembro do depoimento de uma das vítimas no julgamento”, diz o post, que já acumula mais de 18 mil curtidas.

O depoimento da vítima em questão também aparece nas respostas das postagens – partindo o coração dos usuários da rede social.

“Os homens, ele (a pessoa envolvida no resgate) puxava pelo cinto, e as mulheres, ele puxava pelo cabelo. Porque se ele pegasse pelo braço, ele tirava a pele das pessoas”, diz o sobrevivente.

Mesmo sem mostrar as partes mais explícitas da história, Todo Dia a Mesma Noite causou grande impacto na audiência brasileira, deixando inúmeros espectadores com lágrimas nos olhos.

Você já pode conferir a minissérie Todo Dia a Mesma Noite, com 5 episódios na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.