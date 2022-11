Todo mundo está dizendo a mesma coisa sobre nova Criminal Minds

A série Criminal Minds: Evolution, deu um novo passo importante na saga, e todo mundo está dizendo a mesma coisa sobre a nova Criminal Minds.

“Os casos da unidade de análises de comportamento do FBI, um grupo que estuda aos assassinos mais perigosos dos Estados Unidos, antes do próximo ataque deles”, revela a sinopse oficial da série.

O elenco da série conta com Joe Mantegna (Criminal Minds), Zach Gilford (Missa da Meia-Noite), AJ Cook (Criminal Minds), Paget Brewster (Friends) e Kirsten Vangsness (Criminal Minds: Beyond Borders).

Revelamos abaixo o que os fãs estão falando sobre Criminal Minds: Evolution, o spin-off da série original que durou 16 temporadas; confira (via Looper).

Série começou a usar palavrões

Durante suas 16 temporadas, Criminal Minds nunca foi de usar palavrões, tendo diálogos um pouco mais formais, devido ao tema da série.

No entanto, Criminal Minds: Evolution dá um novo passo para a saga, e faz os personagens da série original falarem alguns palavrões.

À medida que a violência aumenta, bem coo o derramamento de sangue, os palavras de baixo calão também se fazem presentes.

Os fãs notaram essa mudança, que nunca foi vista na série original, e parecem que gostaram de ver David Rossi falar um palavrão.

“Eles estão finalmente deixando a maldição do B.A.U depois de todos esses anos”, disse uma fã.

“Estou no segundo episódio de Criminal Minds: Evolution e adoro que eles comecem a xingar agora. Se eu estivesse no lugar deles, lidando com a droga que eles lidam, dane-se” estaria em todas as minhas frases”, escreveu outra fã.

“Ouvir o elenco de Criminal Minds: Evolution finalmente xingar após 15 temporadas dos crimes mais horríveis da televisão é realmente divertido. O segundo episódio tem a bomba F mais esperada da história da televisão”, escreveu um fã.

“Posso apenas dizer como estou em êxtase por Rossi estar aproveitando totalmente a capacidade de xingar Criminal Minds: Evolution? Eu nunca gargalhei tanto ouvindo Joe Mantegna xingando nas vezes mais aleatórias. Isso está me levando para uma dimensão diferente”, revelou outra fã.

No Brasil, Criminal Minds está disponível no Star+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.