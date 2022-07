Tudo o que foi dito até agora sobre Stranger Things 5

Com uma 4ª temporada sombria e emocionante, Stranger Things começa a preparar o terreno para seu desfecho. Os fãs mal podem esperar para conferir a 5ª (e última) temporada da série. Porém, os novos episódios ainda devem demorar um bom tempo para estrear na Netflix. Enquanto isso, elenco e equipe revelam detalhes importantes sobre a conclusão.

“Separados, mas sempre determinados, nossos heróis têm um futuro assustador pela frente. Mas esse é só o começo. O começo do fim”, afirma a sinopse oficial da Parte 2 de Stranger Things 4 na Netflix.

A 4ª temporada de Stranger Things termina com um cenário apocalíptico. Além de trazer a morte de personagens queridos, os novos episódios oferecem pistas importantes sobre a conclusão da série – desde o plano de Vecna até a conexão do vilão com Will.

Já que os episódios finais de Stranger Things ainda demoram a chegar à Netflix, mostramos abaixo tudo que já foi dito sobre a 5ª temporada; confira.

O que os criadores de Stranger Things falaram sobre a 5ª temporada?

Primeiramente, muitos fãs se perguntam: quando a 5ª temporada de Stranger Things estreia na Netflix? Infelizmente, a conclusão ainda deve demorar para estrear na plataforma.

Afinal de contas, os Irmãos Duffer ainda não começaram a escrever o roteiro do quinto ano. Por isso, as filmagens não têm data para começar.

“Não estamos prontos para dizer a data do início das gravações. Mas grande parte da trama já foi mapeada”, comentou Matt Duffer.

Em outro papo com a imprensa, Ross Duffer revelou que a produção do roteiro deve começar no segundo semestre de 2022.

“Vamos tirar férias em julho, e aí voltaremos. Sei que vamos começar a escrever o roteiro na primeira semana de agosto”, revelou o roteirista.

Os showrunners da produção também confirmaram que a 5ª temporada contará com um salto temporal.

“Tenho certeza que faremos um salto temporal. Em um mundo ideal, teríamos filmado a 4 e a 5ª temporada juntas”, revelou a dupla.

Matt e Ross Duffer revelaram que a 5ª temporada de Stranger Things começará “direto na ação”. Os produtores também disseram que os novos episódios não serão tão grandes como os capítulos do quarto ano.

“Normalmente, no início das temporadas, vocês veem onde os personagens estão e como eles levam suas vidas. Obviamente, nada disso acontecerá nos primeiros episódios da 5ª temporada. Já vamos começar no mistério sobrenatural”, revelaram os Irmãos Duffer.

Finalmente, Ross Duffer afirmou que os fãs não terão que esperar tanto tempo para conferir a temporada final. Vale lembrar que as gravações do quarto ano foram muito prejudicadas pela pandemia de Covid-19.

“Dessa vez, o hiato será menor. Afinal, não creio que teremos uma ‘pausa forçada’ de 6 meses”, comentou o showrunner, fazendo referência à interrupção nas gravações da 4ª temporada.

Enquanto a 5ª temporada de Stranger Things não estreia, você pode conferir outros filmes e séries parecidos na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.