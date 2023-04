Um Homem da Flórida: Explicamos o final da excêntrica série da Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a série americana Um Homem da Flórida mistura aventura, comédia, ação, drama e suspense em uma trama emocionante, cheia de surpresas e reviravoltas. Por isso, quem já conferiu os 7 episódios da 1ª temporada quer saber: o que realmente acontece no desfecho?

“Um ex-policial vai até a Flórida para um trabalho suspeito e acaba se envolvendo em uma odisseia alucinante, que pode ter consequências mortais”, diz a sinopse oficial de Um Homem da Flórida.

Liderado por Edgar Ramírez (American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace), o elenco de Um Homem da Flórida conta também com Abbey Lee (Lovecraft Country) e Anthony LaPaglia (Annabelle: A Origem).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final de Um Homem da Flórida na Netflix; confira! (via AuralCrave)

Final explicado de Um Homem da Flórida – o que acontece com o ouro?

Para saber o que realmente acontece no final de Um Homem da Flórida, devemos seguir o caminho do ouro que serve como o grande catalisador da história.

Esse ouro chega à Flórida ainda no século 18, quando um navio pirata naufraga na costa dos Estados Unidos. Séculos depois, o jovem Mike encontra uma moeda de ouro na boca de um peixe, e a partir daí, passa a acreditar que seu destino é se tornar um homem extremamente rico.

Após perder a esposa Iris, Mike vai à reabilitação e, com a história da moeda de ouro, atrai a atenção de Gil Franco. Eventualmente, a dupla encontra o tesouro no mar, mas antes de resgatá-lo, é sequestrada pelo mafioso Moss.

Na casa do gângster, Delly – a namorada do mafioso – fica sabendo da existência do ouro e decide tomar o tesouro para si, tudo isso com a ajuda de Mike.

O protagonista se nega a acompanhá-la na viagem à Flórida, e então, Delly parte sozinha. Sob as ordens de Moss, Mike tenta capturá-la mais uma vez, mas se surpreende ao encontrá-la (supostamente) morta.

Antes que ele possa contar o que aconteceu a Moss, Delly reaparece e explica que, na verdade, sua morte foi forjada. Com o passar do tempo, Mike descobre que o ouro foi roubado por Sonny, e a partir daí, embarca em uma jornada alucinante para encontrar o tesouro.

Como Sonny é preso logo após encontrar o tesouro, Mike conclui que ele não teve tempo para esconder as riquezas. Por meio do GPS, ele consegue encontrar o barco do personagem. Na embarcação, o protagonista também encontra Delly esperando por ele.

Sendo assim, como Delly chegou lá antes de Mike? A resposta é muito simples: a personagem é muito inteligente, e por isso, conseguiu descobrir o paradeiro do barco antes mesmo de Mike, prestando atenção a todas as pistas deixadas por Sonny antes da prisão.

No final de Um Homem da Flórida, após Mike encontrar Delly no barco, a personagem de Abbey Lee pergunta se ele está lá por ela ou pelo ouro.

Mike reflete sobre todos os momentos que viveu com ela e conclui que, durante toda a jornada, ele não foi motivado pelo ouro, mas sim pelo amor. A partir daí, os pombinhos começam uma nova vida juntos.

Ou seja: Um Homem da Flórida termina com um final feliz e satisfatório, sem deixar o caminho aberto para uma potencial 2ª temporada.

Você já pode assistir todos os episódios de Um Homem da Flórida na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.