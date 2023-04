Uma das maiores piadas recorrentes de Modern Family foi improvisada

Em suas 11 temporadas, Modern Family se tornou uma das séries de comédia mais populares de todos os tempos. A sitcom também introduziu algumas das piadas recorrentes mais hilárias da TV americana – e uma delas, para a surpresa de muitos fãs, foi completamente improvisada por Ty Burrell.

“Três famílias diferentes, mas relacionadas, enfrentam provações e tribulações de maneiras cômicas únicas”, diz a sinopse oficial de Modern Family.

O elenco de Modern Family é liderado por Ed O’Neill (Married with Children), Sofia Vergara (Uma Família da Pesada), Julie Bowen (O Halloween de Hubie), Ty Burrell (O Incrível Hulk), Eric Stonestreet (American Horror Story) e Jesse Tyler Ferguson (O Urso do Pó Branco).

Mostramos abaixo como Ty Burrell improvisou uma das maiores piadas recorrentes de Modern Family; confira! (via Looper)

Phil Dunphy improvisou uma das maiores piadas de Modern Family

Um dos personagens mais queridos de Modern Family, Phil Dunphy foi interpretado por Ty Burrell em todas as 11 temporadas da série.

O ator faz um ótimo trabalho ao dar vida às piadas mais hilárias da série, pensadas pelo excelente time de roteiristas da produção.

O que muitos fãs não sabem é que o ator utilizou suas habilidades de improvisação para criar uma das piadas recorrentes mais memoráveis da série.

Os fãs de Modern Family sabem muito bem que, volta e meia, o corretor de imóveis Phil Dunphy encontra problemas em sua própria casa – particularmente nas escadas.

Em vários episódios da sitcom, o personagem de Ty Burrell tropeça nas escadas e diz que “precisa consertar esse degrau”.

Para a surpresa de muitos fãs, essa fala foi completamente improvisada. O momento não foi criado pelos roteiristas de Modern Family, mas sim pelo próprio Ty Burrell, que após tropeçar de verdade nas escadas, arrancou risadas da equipe de produção com essa divertida fala.

A partir daí, Phil Dunphy passou a dizer que “precisava consertar o degrau” em todas as cenas em que tropeçava nas escadas.

Algo que os fãs de Modern Family também não sabem sobre Phil Dunphy é o fato da emissora americana ABC ter hesitado em escalar Ty Burrell para o papel.

“Chegaram a dizer que eu não tinha mais chances! Que eles não me acharam interessante, charmoso e engraçado… coisas básicas da minha personalidade que eles não tinham gostado”, explicou o ator em uma entrevista à imprensa.

Felizmente, com a ajuda do produtor Steve Levitan, Ty Burrell convenceu os executivos da ABC do contrário – e como os fãs de Modern Family já sabem, o resto é história.

No Brasil, você pode assistir Modern Family nas plataformas Disney+ e Star+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.