Uncoupled: Após Warrior Nun, Netflix cancela mais uma série LGBTQIA+

A Netflix cancelou mais uma série LGBTQIA+, Uncoupled. A notícia vem alguns meses após o cancelamento prematuro de Warrior Nun, que tinha um romance bissexual no centro da história.

A comédia romântica Uncoupled é uma produção de Darren Star, o criador de séries como Sex and the City e Emily em Paris.

Com apenas 8 episódios (de meia-hora cada), a série é perfeita para uma maratona de fim de semana.

Por sua trama, estilo e equipe de produção, Uncoupled já é chamada de “a versão gay de Sex and the City”.

Conforme o ComicBook, a série com Neil Patrick Harris como protagonista foi cancelada pela Netflix após uma temporada.

Isso marca mais um cancelamento em uma onda recente da Netflix. Primeira Morte, Warrior Nun, 1899 e O Clube da Meia-Noite fazem parte dessa onda.

Nude que aparece em Uncoupled foi escolhida por Neil Patrick Harris

“Atordoado depois do rompimento com o namorado de longa data, um corretor de imóveis de Nova York enfrenta as expectativas do recomeço — e dos encontros — depois dos 40”, afirma a sinopse oficial de Uncoupled na Netflix.

Junto com Neil Patrick Harris no papel principal, o elenco de Uncoupled conta com Tisha Campbell (Eu, a Patroa e as Crianças) e Brooks Ashmanskas (Julie & Julia).

A trama de Uncoupled, como citamos acima, começa quando o protagonista Michael é abandonado por seu parceiro de longa data.

De volta do mundo do namoro, o personagem cria uma conta no app de relacionamentos Grindr. Seus amigos o alertam: para fazer sucesso no Grindr, você precisa de uma boa nude.

Uncoupled, com Neil Patrick Harris, está disponível na Netflix. Clique aqui para ver o trailer.

