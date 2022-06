Veja por que Jim Parsons deixou The Big Bang Theory

O ator Jim Parsons se tornou mundialmente conhecido pelo papel de Sheldon Cooper em The Big Bang Theory.

Além da popularidade, o personagem lhe rendeu vários prêmios ao longo dos anos. Até que, em um momento, o ator decidiu que não queria mais interpretá-lo.

Jim Parsons resolveu deixar The Big Bang Theory em algum momento entre a décima primeira temporada e a décima segunda temporada.

Mas diferente do que aconteceu com tantas outras séries, os produtores decidiram que, sem ele, não dava para continuar.

A decisão do ator de deixar o papel de Sheldon Cooper para trás influenciou diretamente no fim de The Big Bang Theory.

Mas, qual teria sido o motivo que levou Jim Parsons a querer deixar o elenco de The Big Bang Theory? O ator já conversou sobre isso em uma entrevista para a USA Today.

O motivo que fez Jim Parsons deixar The Big Bang Theory

Jim Parsons explicou que chegou em um período da vida em que começou a pensar muito sobre os últimos anos de seu pai.

Esse sentimento o motivou a assumir outros objetivos em sua carreira. Não dava para continuar em The Big Bang Theory para sempre.

“Se você me dissesse que eu tenho mais 6 anos para viver a minha vida, assim como o meu pai, eu diria que existem outras coisas que eu preciso tentar.”

Muitos fãs ficaram chateados com o final de The Big Bang Theory, mas pode ter sido a melhor decisão. O trabalho de Jim Parsons como Sheldon Cooper era o grande destaque e, sem ele, as coisas não teriam sido as mesmas para a série.

No Brasil, The Big Bang Theory está disponível pela HBO Max.

