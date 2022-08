Virgin River confirma surpreendente vilão para 5ª temporada

A 5ª temporada de Virgin River, já confirmada pela Netflix, trará desenvolvimentos chocantes para a história dos protagonistas Mel Monroe e Jack Sheridan. Após o final surpreendente do quarto ano, a série tem tudo para introduzir uma inusitada figura vilanesca nos próximos episódios. Será que você já percebeu?

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River na Netflix.

Baseada nos livros de Robyn Carr, Virgin River traz Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy) como os protagonistas Melinda Monroe e Jack Sheridan.

Explicamos abaixo como Virgin River começa a preparar o terreno para a introdução de uma nova antagonista na 5ª temporada; confira.

Conheça a nova vilã de Virgin River

Embora tenha terminado sem responder importantes perguntas, a 4ª temporada de Virgin River oferece conclusões satisfatórias para várias tramas da série.

No desfecho do quarto ano, Charmaine revela que Jack não é o pai dos gêmeos. Por isso, a série precisa investir em uma nova trama dramática para a 5ª temporada.

É aí que entra uma nova figura que deve se estabelecer como a grande vilã do futuro de Virgin River: Melissa Montgomery.

Introduzida na 4ª temporada de Virgin River, a personagem é a chefe da Emerald Lumber e do esquema de tráfico de drogas.

No último episódio, Mel e Jack participam de um jantar com Nick e Jo Ellen. De repente, Nick anuncia a chegada de sua irmã – que é ninguém menos que Melissa Montgomery.

Quando Mel e Jack se levantam da mesa, Melissa observa o casal com um olhar frio e calculista. Afinal de contas, mesmo sem querer, Jack já tem negócios com a personagem.

Vale lembrar que, para ajudar o novo negócio do amigo, Nick utilizou recursos de sua família. Como indicou Jo Ellen, o personagem recebe um cheque da irmã todos os meses. No entanto, não sabemos se ele conhece a origem do dinheiro.

Além disso, Melissa sabe que o governo está de olho em suas operações na Emerald Lumber. Por isso, a personagem terá que apostar em soluções mais criativas para operar sua organização criminosa.

Ou seja: Melissa pode utilizar o novo negócio de Jack para lavar o dinheiro do tráfico de drogas.

Também existe a possibilidade de Melissa ameaçar Jack como fez com Brady. Para manter o personagem na Emerald Lumber, ela também faz ameaças à segurança de Brie.

Na 4ª temporada de Virgin River, Brady e Jack tentam retomar a amizade a pedido de Brie (que é a irmã de Jack e namorada de Brady).

Sendo assim, se Brady contar para Jack as ameaças de Melissa sobre Brie, o personagem de Martin Henderson deve fazer de tudo para proteger a irmã.

A 5ª temporada de Virgin River ainda não tem data de estreia. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

