Wandinha não vai trocar a Netflix pelo Prime Video

Wandinha é uma das séries mais populares da Netflix, e os fãs mal podem esperar pelo lançamento da 2ª temporada. Recentemente, um boato chocante foi divulgado nas redes sociais: devido à demora na renovação, a série trocaria a plataforma pelo Prime Video. No entanto, os fãs podem respirar aliviados: ao que tudo indica, isso não deve acontecer.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, diz a sinopse de Wandinha.

Além de Jenna Ortega (X: A Marca da Morte) no papel principal, o elenco de Wandinha conta também com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Wandinha precisam saber sobre o boato e a reação da Netflix; confira!

Segundo insider da Netflix, Wandinha não irá para o Prime Video

Na última semana, diversos sites especializados e perfis em redes sociais divulgaram um rumor que afirmava que Wandinha, após a 1ª temporada, trocaria a Netflix pelo Prime Video.

Essa troca estaria relacionada à demora da Netflix na renovação de Wandinha (que até agora não teve sua 2ª temporada oficialmente confirmada) e pelo fato da série ser uma produção da Metro Goldwyn-Mayer (MGM)

Ainda em 2022, o site Deadline informou que a plataforma Amazon Prime Video assinou com a MGM uma fusão de US$ 8,5 bilhões.

Essa fusão, supostamente, ocasionaria a transferência dos direitos de Wandinha da Netflix ao Prime Video.

Como era de se esperar, a possibilidade deixou os fãs de Wandinha em polvorosa! Felizmente, na última quarta-feira (3), um insider da Netflix afirmou que o boato não tem o menor fundamento, e que a série continuará como um projeto original do streaming.

Em um papo com o site IndieWire, uma fonte anônima ligada à Netflix afirmou que o contrato entre a plataforma e a MGM foi assinado muito antes da fusão entre a Metro Goldwyn-Mayer e o Prime Video.

Dessa forma, mesmo após a fusão entre o estúdio e o streaming, Wandinha permanece segura na Netflix.

E não é só isso: o boato foi citado, primeiramente, em uma matéria do tabloide britânico The Independent, e segundo diversos sites especializados, as informações do artigo não passam de especulação.

Mas como é de praxe na internet, a manchete chamou a atenção do público e passou a ser compartilhada a esmo nas redes sociais.

Com o desfecho dessa história, fica a lição: “Não confie em tudo que você lê na internet”.

Todos os episódios de Wandinha estão disponíveis na Netflix.

