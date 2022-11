Wandinha supera todos os filmes de A Família Addams

Além de se tornar um verdadeiro fenômeno de audiência na Netflix, Wandinha – a nova série de Tim Burton – também ganhou o coração da crítica. Na verdade, a produção da Netflix já supera todos os filmes de A Família Addams em um quesito muito importante.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorror), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Revelamos abaixo como Wandinha já supera todos os filmes de A Família Addams; confira.

Wandinha ultrapassa todas os filmes de A Família Addams no Rotten Tomatoes

Logo após estrear na Netflix, Wandinha passou a liderar o Top 10 da plataforma, destronando a misteriosa série 1899.

Junto com a enorme audiência, Wandinha conquistou também a crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a série garantiu 73% de aprovação.

Para o agregador de críticas, o grande trunfo de Wandinha é a performance de Jenna Ortega como a personagem-título.

“Wandinha não é exatamente cheia de pesares para os espectadores, mas sem Jenna Ortega na liderança, esta série derivada de A Família Addams poderia muito bem ser outro drama da CW”, afirma o consenso do site.

Com 73% de aprovação no Rotten Tomatoes, a série Wandinha já supera as adaptações cinematográficas de A Família Addams.

O primeiro filme de A Família Addams, lançado em 1991, garantiu apenas 67% de aprovação. Já A Família Addams 2, que chegou aos cinemas em 1993, ficou com 66%.

Logo, os filmes podem até ter marcado a infância (e a adolescência) de muita gente, mas na aprovação crítica, Wandinha assume a dianteira.

A nova série da Netflix também supera, com folga, os filmes animados de A Família Addams. Lançadas respectivamente em 2019 e 2021, as adaptações ficaram com 45% e 28% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Wandinha só falha em superar a série original de A Família Addams. Exibida entre 1964 e 1967, a produção tem 100% de aprovação no agregador de críticas.

Com o sucesso de Wandinha, os fãs querem saber: a série terá 2ª temporada na Netflix? A plataforma ainda não deu sinal verde para a produção dos novos episódios, mas dada a enorme audiência da série, tudo indica que a trama será renovada.

Enquanto isso, você pode assistir todos os episódios da 1ª temporada de Wandinha na Netflix.

