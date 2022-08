Young Sheldon é mais dramática que The Big Bang Theory e há um motivo para isso

Young Sheldon e The Big Bang Theory fazem parte do mesmo universo. No entanto, as duas séries têm as suas diferenças, principalmente em questão de tom.

The Big Bang Theory abraça muito mais a comédia do que Young Sheldon, que apresenta uma boa dose de momentos dramáticos, embora também seja muito divertida.

De acordo com o Screen Rant, existe um motivo para isso. E surpreendentemente, não é por causa de The Big Bang Theory.

Segundo o site, Young Sheldon investe mais em drama para se distanciar de The Goldbergs, outro seriado de grande sucesso da TV norte-americana.

Se distanciando de outro sucesso da TV

Young Sheldon e The Goldbergs têm várias semelhanças, até mesmo em suas bases de narrativa. Por causa disso, os produtores da série derivada de The Big Bang Theory resolveram apostar em um estilo um pouco diferente.

As séries ainda são parecidas, mas Young Sheldon conseguiu se distanciar o bastante para também alcançar sucesso.

No Brasil, The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis na HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.