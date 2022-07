Yu Yu Hakusho: Nova série da Netflix ganha primeira imagem oficial; veja

Yu Yu Hakusho, a nova série live-action da Netflix, teve sua primeira imagem oficial revelada.

O streaming divulgou a primeira foto do ator Takumi Kitamura na pele do protagonista Yusuke Urameshi, bem como outras imagens promocionais (via Netflix).

Ainda segundo a plataforma, os fãs devem ficar ligados na thread do Twitter para mais novidades da série, que serão divulgadas nos próximo dias. Possivelmente, novas informações serão reveladas no TUDUM em setembro.

O astro de Tokyo Revengers foi anunciado no papel ainda na sexta-feira (15). Até o momento, ele é o único membro no elenco.

Veja as imagens, abaixo.

Yusuke Urameshi will be played by Takumi Kitamura #yuyuhakusho pic.twitter.com/LWcZ60LQIw — Netflix Anime (@NetflixAnime) July 16, 2022

A história de Yu Yu Hakusho

Yusuke vai parar no submundo, onde passa por testes de Koenma, filho do governante do reino sobrenatural. Ao ser aprovado, o protagonista de Yu Yu Hakusho é ressuscitado.

Mas, o personagem volta agora com uma missão. Ele ganha o título de detetive sobrenatural para investigar casos envolvendo fantasmas e demônios.

O que empolga os fãs é que a Netflix tem produções elogiadas voltadas para o terror. Resta saber se Yu Yu Hakusho ganhará o mesmo tratamento.

Yu Yu Hakusho, como citado antes, chega em dezembro de 2023 na Netflix.

