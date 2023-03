Até fãs de Grey’s Anatomy acham que a série já deveria ter acabado

Muita gente concorda: após a saída de atores como Sandra Oh, Isaiah Washington, Katherine Heigl, Justin Chambers e Patrick Dempsey, Grey’s Anatomy ficou “irreconhecível”. “Realmente não entendo por que eles insistem em continuar com a série. Os personagens mudam, começam novos relacionamentos e tudo fica por isso mesmo. Como a série pode continuar após a despedida do Alex (Karev), um dos personagens mais importantes? Isso sem falar no adeus da Meredith”, disse outro redditor.