Bem-Vindos ao Éden: Explicamos o final da 2ª temporada na Netflix

O que acontece com África e Charly? Após atacar Astrid, Erick retorna à família, para a frustração de África. A personagem de Belinda, vale lembrar, também conhecia o plano de Bel e Zoa. Porém, ela mantém o silêncio devido ao trato firmado anteriormente com a dupla. O maior desejo de África era ficar com Erick, mas após a última decisão do personagem, ela percebe que, para ele, a relação não é tão importante. Assim que ele a abandona, ela também descobre estar grávida.