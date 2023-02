De Volta Para o Futuro arruinou a carreira desses atores

Christopher Lloyd e Tom Wilson serão para sempre lembrados por suas performances, mas Eric Stoltz tem a rara infelicidade de ser conhecido por um filme do qual ele foi demitido. Ele foi substituído por Michael J. Fox depois que o diretor Robert Zemeckis e o roteirista Bob Gale sentiram que “ele não estava trazendo a energia que o filme precisava”, de acordo com um trecho que a Vulture publicou do livro de Caseen Green, We Don’t Need No Roads.