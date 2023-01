HBO Max em apuros? Por que tanta coisa da Warner está chegando ao Prime Video

No planejamento atual da Warner Bros Discovery, não parece ser a maior prioridade expandir o catálogo do HBO Max a qualquer custo. Dessa forma, são feitos acordos de licenciamento, o que resulta em situações que seriam consideradas inesperadas até alguns meses atrás. Com isso, obras como The Originals, Godzilla vs Kong, Aquaman, Shazam!, acabam dando as caras no Prime Video e em outras plataformas de streaming.