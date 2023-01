O que sabemos sobre o acidente de Jeremy Renner, astro da Marvel

Jeremy Renner, conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro nos filmes e séries do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), está em condição “crítica, mas estável” após um acidente relacionado ao clima. O ator do Gavião Arqueiro se envolveu em um acidente com uma máquina de remover neve no começo deste ano, em Nevada, e foi levado às pressas para o hospital.