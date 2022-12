The Witcher: Henry Cavill confirma retorno da melhor coisa da 1ª temporada

Graças aos livros de The Witcher e aos jogos da CD Projekt Red, o público tinha uma certa expectativa em relação às cenas de luta da série da Netflix – e a primeira temporada mais que entrega ótimas coreografias. Mais especificamente, as lutas centradas em Geralt na primeira temporada de The Witcher, particularmente as de Blaviken e da sala do trono, foram um destaque do show.