De onde você conhece a estrela de Continência ao Amor

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Continência ao Amor está fazendo o maior sucesso na plataforma. O drama romântico já aparece no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. O longa traz Sofia Carson como a protagonista Cassie Salazar. Nas redes sociais, muitos fãs se perguntam: quais são os projetos mais famosos da atriz?

“Uma música e um militar prestes a ir para a guerra se casam por conveniência. Mas uma tragédia transforma esse relacionamento de fachada em realidade”, afirma a sinopse oficial de Continência ao Amor.

O romance da Netflix é baseado no livro de Tess Wakefield. Além de Sofia Carson, o elenco de Continência ao Amor conta com Nicholas Galitzine (Cinderela) e Chosen Jacobs (It: A Coisa).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a carreira de Sofia Carson – veja de onde você conhece a atriz.

Sofia Carson está na franquia Descendentes

Nascida Sofia Daccarett Char, a estrela de Continência ao Amor adotou o nome artístico “Sofia Carson” em homenagem à avó materna, chamada Lauraine Carson.

Sofia Carson começou sua carreira na TV em 2014, com um papel pequeno na série Austin & Ally, exibida pelo Disney Channel. No mesmo ano, a atriz interpretou Soleil em Faking It, uma produção da MTV.

Ainda em 2014, Carson foi escalada para o papel de Evie – a filha da Rainha Má – no filme Descendentes, também do Disney Channel. Até hoje, a performance é a mais famosa da carreira da atriz.

Em 2017, Sofia Carson interpretou Evie em Descendentes 2. Por sua performance, Carson foi indicada ao Prêmio Imagen de Melhor Atriz Coadjuvante.

Já em 2018, Carson foi escolhida para o papel de Ava Jalali em Pretty Little Liars: The Perfectionists, o primeiro spin-off de Pretty Little Liars.

Com uma performance elogiada por público e crítica, Sofia Carson foi indicada ao Teen Choice Award de Melhor Atriz de Série Dramática.

Em 2019, Sofia Carson interpretou Evie mais uma vez em Descendentes 3. No mesmo ano, a atriz foi escalada no filme de dança Feel the Beat, lançado pela Netflix em 2020.

Finalmente, em 2020, Sofia Carson garantiu o papel de Cassie em Continência ao Amor. Além de protagonizar o romance, a atriz é uma das produtoras-executivas do longa.

Sofia Carson produziu a trilha sonora de Continência ao Amor

Além de contar com aclamadas performances em sua carreira de atriz, Sofia Carson também é cantora.

Na verdade, a atriz produziu a trilha-sonora de Continência ao Amor – e soltou a voz em uma das canções mais emocionantes do longa.

“Eu nunca havia escrito uma trilha sonora antes! É uma experiência muito diferente. Tive que compor as canções sob a perspectiva da Cassie. Para escrever essas músicas com verdade e honestidade, tive que entrar de cabeça no coração da Cassie”, comentou a atriz em uma entrevista recente.

Em março de 2022, Sofia Carson lançou seu primeiro álbum de estúdio. Batizado com o nome da cantora, o disco tem músicas como LOUD, Sugar e Timeless.

Continência ao Amor, com Sofia Carson, está na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.