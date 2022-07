365 Dias Finais: Estreia e detalhes do final da trilogia

Polêmica, sensual e extremamente popular, a franquia 365 DNI se prepara para lançar seu último capítulo na Netflix. A saga erótico chega ao fim com o filme 365 Dias Finais. Um dos lançamentos mais aguardados da plataforma, o longa tem tudo para oferecer um desfecho bombástico para a história de Laura e Massimo.

Baseada nos best-sellers de Blanka Lipińska, a franquia 365 DNI acompanha a história de Laura, uma jovem que é sequestrada pelo mafioso Massimo e acaba se apaixonando por ele no período de um ano.

A saga conta com Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone como Laura e Massimo. 365 Dias: Hoje, o segundo filme da franquia, também introduz Simone Susinna como Nacho, um gângster rival que agita a relação dos protagonistas.

Recentemente, a Netflix revelou a data de estreia de 365 Dias Finais. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e lançamento do longa.

Quem retorna em 365 Dias Finais?

As filmagens de 365 Dias Finais aconteceram junto com as de 365 Dias: Hoje. Ou seja: grande parte do elenco retorna na conclusão da franquia.

Como era de se esperar, Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone voltam como Laura e Massimo, respectivamente.

Simone Susinna, que fez muito sucesso em 365 Dias: Hoje como o gângster Nacho, também está confirmado na continuação.

Magdalena Lamparska e Otar Saralidze voltam como Olga, a melhor amiga de Laura, e Domenico, o braço-direito de Massimo.

Ainda não se sabe se Adriano, o irmão gêmeo perdido de Massimo (também interpretado por Michele Morrone) retornará na sequência. O mesmo pode ser dito sobre Anna, a ex-amante de Massimo, vivida por Natasza Urbańska.

Conheça a trama de 365 Dias Finais na Netflix

A história de 365 Dias Finais deve ser ambientada logo após o surpreendente desfecho do segundo filme.

No final do longa, Anna atira em Laura. O destino da protagonista, dessa forma, deve ser um dos temas mais importantes do próximo filme.

Porém, até o momento, a Netflix tem mantido a trama de 365 Dias Finais envolta em mistério.

A sequência é baseada no livro homônimo, escrito por Blanka Lipińska. A sinopse da obra revela alguns detalhes sobre a continuação.

“Como a esposa de Don Massimo Torricelli, um dos mafiosos mais perigosos da Sicília, a vida de Laura se torna uma montanha-russa. Ela é colocada em risco, e vira alvo dos inescrupulosos adversários de Massimo, que estão dispostos a tudo para destruí-lo”, afirma a sinopse do livro.

Data de estreia de 365 Dias Finais na Netflix – Quando estreia 365 DNI 3?

A Netflix confirmou a data de estreia de 365 Dias Finais para 19 de agosto de 2022. Ou seja: você já pode marcar no calendário.

Em breve, a plataforma deve divulgar o primeiro trailer do longa. Enquanto isso, você pode conferir 365 DNI e 365 Dias: Hoje na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.