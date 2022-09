A clássica comédia que todo mundo está revendo na Netflix

Você, provavelmente, já viu a clássica comédia As Branquelas. Protagonizado pelos Irmãos Wayans, o filme entrou para o cânone da cultura pop brasileira por sua icônica dublagem – repleta de bordões e falas inesquecíveis. Recém-chegado ao catálogo da Netflix, o longa conquista, mais uma vez, a audiência nacional.

As Branquelas já esteve disponível no catálogo da Netflix, mas há alguns meses, acabou removida da plataforma. Agora, a comédia retorna triunfante ao Top 10 do streaming.

Continua depois da publicidade

Lançado originalmente em 2004, As Branquelas é uma comédia satírica de Keenen Ivory Wayans (Todo Mundo em Pânico). Em seu lançamento original, o longa garantiu uma sólida bilheteria de 113 milhões de dólares, com orçamento de apenas 37 milhões.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e o sucesso de As Branquelas na Netflix; confira.

Conheça a história de As Branquelas na Netflix

A comédia As Branquelas conta a história de Kevin Copeland e Marcus Anthony, dois agentes do FBI que, após um imprevisto, decidem assumir as identidades das socialites Brittany e Tiffany Wilson para investigar uma série de sequestros.

“O que acontece quando dois agentes do FBI se disfarçam de princesas ricas para se infiltrar na alta sociedade? Situações extremamente engraçadas e diversão total”, afirma a sinopse oficial de As Branquelas na Netflix.

Na pele de Brittany e Tiffany Wilson, Kevin e Anthony percebem que o mundo dos super-ricos é bem mais complexo do que parece.

À medida que investigam uma série de sequestros e filmes financeiros, os agentes também se envolvem, de maneiras cada vez mais hilárias, no grupo de amigas de Tiffany e Brittany.

Embora seja extremamente popular entre o público brasileiro, As Branquelas foi detonado pela crítica especializada em seu lançamento original.

Com apenas 15% de aprovação no Rotten Tomatoes, o longa recebeu 5 indicações ao Framboesa de Ouro – inclusive na categoria de Pior Filme.

Na Netflix, As Branquelas aparece na posição Número 7, superando sucessos como A Gestora e A Escolha Perfeita.

Tudo sobre o elenco de As Branquelas

O elenco de As Branquelas é liderado pelos irmãos Shawn e Marlon Wayans como os agentes Kevin e Marcus.

Ambos os atores são conhecidos por performances na franquia Todo Mundo em Pânico – Shawn como Ray Wilkins e Marlon como Shorty Meeks.

As versões reais de Brittany e Tiffany Wilson são interpretadas por Maitland Ward (Boston Public) e Anne Dudek (Corporate).

Jaime King (Sin City) e Brittany Daniel (Skyline: A Invasão) vivem Heather e Megan Vandergeld, as grandes rivais das Irmãs Wilson.

Karen, Lisa e Tori, as melhores amigas de Brittany e Tiffany, são interpretadas por Busy Phillips (Dawson’s Creek), Jennifer Carpenter (O Exorcismo de Emily Rose) e Jessica Cauffiel (Legalmente Loira).

Terry Crews, de Todo Mundo Odeia o Chris e Brooklyn Nine-Nine, vive Latrell Spencer, um jogador de basquete que desenvolve um grande interesse por Tiffany/Marcus.

O elenco de As Branquelas conta também com John Heard (Dossiê Pelicano), Frankie Faison (Hannibal), Lochlyn Munro (Riverdale), Eddie Velez (The A-Team), Rochelle Aytes (Criminal Minds) e Faune A. Chambers (As Apimentadas: Mandando Ver).

As Branquelas está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.