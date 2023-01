Avatar 2 deixou fãs com depressão; entenda o motivo

Sucesso nos cinemas, Avatar: O Caminho da Água está caminhando para se tornar uma das maiores bilheterias de todos os tempos. Aclamado por público e crítica, o filme de James Cameron conquistou fãs no mundo todo – mas ao mesmo tempo, deixou alguns fãs muito deprimidos.

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Comandado por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Neytiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Revelamos abaixo por que alguns fãs de Avatar: O Caminho da Água ficaram deprimidos após assistir ao filme; confira! (via Looper)

Avatar: O Caminho da Água causa depressão real nos espectadores

Assistir Avatar: O Caminho da Água nos cinemas é uma experiência única – e quem já conferiu a trama nas telonas sabe bem disso.

A história de Avatar, junto com a incrível construção de mundo de James Cameron, causa fortes sentimentos nos espectadores, e em alguns casos, enche os fãs do longa de tristeza.

Essa interessante condição foi verificada, inicialmente, com o lançamento do primeiro Avatar, em 2009.

Na época, a CNN cunhou o termo “Avatar Blues” (Depressão de Avatar) para caracterizar a tristeza dos espectadores que sabem que visitar Pandora é algo impossível – afinal de contas, o planeta não existe de verdade.

“Eu não consigo parar de pensar em tudo que aconteceu no filme, e de todas as lágrimas que derramei na história. Até penso em me matar para ser revivido em um mundo como o de Pandora”, comentou um fã de Avatar em um fórum sobre o filme.

Sendo assim, quais são as razões desse interessante fenômeno? De acordo com a psiquiatra Elana Sandler, a resposta varia de pessoa a pessoa.

A especialista abordou o assunto em um artigo da revista Psychology Today, publicado em 2010. Para a psiquiatra, a “Depressão de Avatar” se baseia, primordialmente, em dois motivos: uma predisposição já existente a quadros depressivos, e o desejo de fugir da realidade humana.

“Parte disso pode ser uma tentativa de escapar dos momentos dolorosos ou difíceis que surgem na vida cotidiana. Com o esquecimento desses momentos, as pessoas se sentem mais completas. Dessa forma, utilizam o cinema para negar as conexões humanas que acompanham os altos e baixos da vida”, afirma a especialista.

Se você está entre as pessoas que ficaram deprimidas após assistir Avatar: O Caminho da Água, vale a pena procurar ajuda profissional. Terapia é para todos, não só para quem sofre de doenças mentais!

Avatar: O Caminho da Água continua em cartaz nos cinemas brasileiros.

