Blonde deixa espectadores enojados com cenas de violência

Um dos lançamentos mais aguardados da Netflix em 2022, Blonde falhou em conquistar público e crítica. Mesmo garantindo sólidos números de audiência, a cinebiografia de Marilyn Monroe tem recebido críticas contundentes dos assinantes da plataforma. Nas redes sociais, muitos espectadores afirmam terem ficado “enojados” com as pesadas cenas do longa.

“Inspirada no best-seller de Joyce Carol Oates, esta biografia fictícia da lendária Marilyn Monroe é estrelada por Ana de Armas”, afirma a sinopse oficial de Blonde.

Continua depois da publicidade

Com Ana de Armas no papel principal, o elenco de Blonde conta com Bobby Cannavale (O Irlandês), Adrien Brody (O Grande Hotel Budapeste), Julianne Nicholson (Eu, Tonya), Toby Huss (Carnivale) e Caspar Phillipson (Jackie).

Revelamos abaixo por que Blonde deixou os espectadores da Netflix “enojados” e “revoltados” – confira.

Fãs da Netflix não conseguiram assistir nem 20 minutos de Blonde

Dirigido por Andrew Dominik, Blonde chegou ao catálogo da Netflix em 28 de setembro de 2022. O filme não demorou a figurar no Top 10 da plataforma, garantindo a medalha de prata entre as produções mais assistidas.

Por outro lado, Blonde garantiu apenas 50% de aprovação no Rotten Tomatoes. Segundo a crítica, a performance de Ana de Armas é o único ponto alto do filme.

Nas redes sociais, os espectadores ecoam esse consenso. Ana de Armas é elogiada, mas Blonde é muito criticado.

A maior parte das críticas envolve a maneira crua – e explícita – como Blonde aborda a violência sexual sofrida por Marilyn Monroe.

“Embora Blonde seja muito bem filmado (na maioria das cenas), e Ana de Armas ofereça uma performance luminosa, a história se despedaça rapidamente. E naquela última hora… meu deus, o filme se torna inassistível”, comentou um espectador no Twitter.

Para muita gente, foi impossível chegar ao final do longa (que vale lembrar, tem 2 horas e 46 minutos de duração).

“Tentei assistir Blonde na Netflix, mas só consegui aguentar uns 20 minutos. Esse filme é de virar o estômago. São quase 3 horas de crueldade e cenas de partir o coração. Impossível de assistir”, comentou outro assinante da Netflix.

As resenhas críticas já haviam alertado sobre o teor “devastador” de Blonde. A emissora americana NPR, por exemplo, comparou o filme com “uma marcha fúnebre”.

“Blonde é como um funeral em câmera lenta. Poderia ser chamado de ‘O Assassinato de Marilyn Monroe por Basicamente Todas as Pessoas que Ela Conheceu’”, avaliou a resenha.

Para muita gente, Blonde desrespeita a memória de Marilyn Monroe e fere o ícone que desejava homenagear.

“Blonde é uma carta de ódio para o ícone que é Marilyn Monroe. O uso de cenas explícitas não é, de forma alguma, uma maneira responsável de abordar os horrores da violência sexual. Por favor, deixem a Marilyn em paz!”, opinou outra espectadora.

Com Ana de Armas no papel principal, Blonde está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.