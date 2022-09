Cena deletada de Thor: Amor e Trovão deixa filme mais grotesco; veja

Sucesso nos cinemas do mundo todo, Thor: Amor e Trovão conta com algumas das cenas mais bizarras da Marvel. Uma delas, devido ao seu caráter realmente grotesco, acabou removida do longa. Com o lançamento do filme no Disney+ (que acontece nesta quinta), os fãs têm uma ótima oportunidade para conhecer melhor essa sequência.

“Após os eventos de Vingadores: Ultimato, Thor tenta alcançar a paz interior. Porém, o asgardiano é forçado a voltar à ação e recrutar Valkyrie, Korg e Jane Foster para enfrentar Gorr, o Carniceiro dos Deuses”, afirma a sinopse oficial do Thor 4.

Dirigido e roteirizado por Taika Waititi (Thor: Ragnarok), Amor e Trovão traz Chris Hemsworth (Resgate) como o personagem-título. O elenco do longa conta também com Natalie Portman (Cisne Negro), Tessa Thompson (Westworld) e Christian Bale (O Cavaleiro das Trevas).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Thor precisam saber sobre a cena mais nojenta de Amor e Trovão; confira.

Cena deletada de Thor: Amor e Trovão foi demais para a Marvel

Thor é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais populares da Marvel. Os filmes de Taika Waititi oferecem um tom bem mais cômico à performance de Chris Hemsworth – mas não ignoram a brutalidade do asgardiano.

Uma das cenas deletadas de Thor: Amor e Trovão, por exemplo, traz uma perspectiva mais obscura às ações do protagonista.

Na sequência em questão, Thor faz piadas sobre morte, guerra e destruição – ao mesmo tempo em que encontra cadáveres destroçados em um cenário de carnificina total.

O momento acontece durante as aventuras de Thor com os Guardiões da Galáxia, referenciadas no início do filme.

“O que é esse aroma glorioso?”, pergunta Thor, durante uma intensa batalha que envolve Peter Quill e os outros Guardiões.

“Acho que são só os cadáveres”, responde o personagem de Chris Pratt.

Momentos depois, os dois discutem a guerra contínua que assola um planeta distante. Segundo o líder dos Guardiões, Thor “enganou” a equipe de heróis para convencê-la a participar do conflito.

“Você não mencionou nada sobre uma jornada de caos e dor absoluta!”, grita Peter Quill.

“Dor?!”, responde Thor em tom jocoso, ao mesmo tempo em que fica enojado por um soldado com as entranhas expostas.

O momento macabro, caso fosse incluído na versão oficial de Thor: Amor e Trovão, seria suficiente para mudar o tom do filme e oferecer uma comédia bem mais madura e grotesca ao público.

É um passo que o MCU ainda precisa tomar. Para concretizar esse objetivo, Kevin Feige (supostamente) contratará Matt Reeves, o diretor de Batman.

Vale lembrar que a cena bizarra não está incluída no lançamento de Thor: Amor e Trovão no Disney+. A sequência está disponível apenas na versão blu-ray de Thor 4, que chega em 27 de setembro.

Thor: Amor e Trovão estreia no Disney+ nesta quinta-feira (8).

