Um dos maiores mistérios de Thor 4 é resolvido por fãs do MCU

Em cartaz nos cinemas do mundo inteiro, Thor: Amor e Trovão traz desenvolvimentos interessantes para a Fase 4 do MCU. O desfecho do filme estabelece um grande dilema para o cânone da Marvel. Nas redes sociais, fãs podem ter resolvido essa importante questão – que tem tirado o sono de vários espectadores.

“Após os eventos de Vingadores: Ultimato, Thor tenta alcançar a paz interior. Porém, o asgardiano é forçado a voltar à ação e recrutar Valkyrie, Korg e Jane Foster para enfrentar Gorr, o Carniceiro dos Deuses”, afirma a sinopse oficial do Thor 4.

Protagonizado por Chris Hemsworth, o longa conta com Natalie Portman (Jane Foster), Christian Bale (Gorr), Tessa Thompson (Valkyrie), Taika Waititi (Korg) e Russell Crowe (Zeus) no elenco.

Explicamos abaixo como os fãs da Marvel desvendaram um dos maiores mistérios do desfecho de Thor 4 – confira (e cuidado com os spoilers!).

Por que Jane Foster vai a Valhalla no final de Thor 4?

Uma das maiores dúvidas dos espectadores de Thor 4 é a seguinte: por que Jane Foster foi para Valhalla após a morte, mesmo não morrendo em batalha?

Vale lembrar que, nos filmes do MCU, Thor afirma que para entrar em Valhalla, você precisa “morrer em batalha”.

No Reddit, um fã da Marvel compartilhou uma teoria interessante e trouxe explicações para o “furo” de Amor e Trovão.

“No início do filme, Thor diz a Sif que ela não irá para Valhalla a não ser que morra em batalha. Depois, a Jane morre e vai para Valhalla. Thor estava errado ou Jane é um caso especial?”, questionou um fã na rede social.

Na thread, muitos fãs compartilharam teorias sobre o motivo. A explicação mais plausível afirma que Jane, na verdade, morreu em batalha.

Afinal de contas, a personagem de Natalie Portman estava lutando contra o câncer. Sendo assim, a “batalha” pode ser algo metafórico, e não necessariamente representar uma luta física.

“No início do filme, quando a mãe da Jane morre de câncer, ela diz para a filha ‘continuar lutando’. Com isso, ela dá a entender que a batalha contra o câncer é tão válida quanto qualquer outra luta física. No final, ela perde a luta contra o câncer, e por isso, vai para Valhalla”, comentou um fã da Marvel.

Na mesma postagem, uma pessoa que sobreviveu ao câncer falou mais sobre a batalha contra a doença.

“Sou um sobrevivente do câncer. Confie em mim, é uma verdadeira guerra travada contra seu próprio corpo. Você se olha no espelho, e não se enxerga. Você sofre, vomita e não come por dias. É um verdadeiro inferno. Então, o fato da Jane ir para Valhalla após a morte, faz total sentido para mim”, comentou outro espectador.

Thor: Amor e Trovão está em cartaz nos cinemas brasileiros. O filme deve chegar em breve ao catálogo do Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

