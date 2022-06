Christian Bale quase não interpretou Gorr em Thor 4

O ator Christian Bale quase não interpretou o vilão Gorr em Thor: Amor e Trovão (Thor 4).

Em entrevista ao site ScreenRant, o astro de Batman na trilogia Cavaleiro das Trevas, embarcou no projeto por conta de Taika Waititi e o grande elenco.

“Eu amei Thor Ragnarok, assim como minha família. Nós também amamos Jojo Rabbit, e então eu trabalhei com Natalie [Portman] e queria trabalhar com Tessa [Thompson] e com Chris [Hemsworth]”, comentou o ator.

“Se resume a isso, realmente. Eu apenas disse ótimo. Adorei o roteiro e adorei a descrição do vilão do Taika”, fala o astro, que teve o visual de seu vilão modificado.

Bale ainda contou que quase deixou o papel do vilão principal de Thor 4 por conta de conflitos na agenda. Porém, seus filhos garantiram que ele continuasse no projeto da Marvel.

“Houve alguns potenciais conflitos de agenda. Eu disse à minha família que não ia dar certo, e eles disseram: ‘Não, você faz dar certo. Você está fazendo isso, pai’. Eles me deram ordens, e eu obedeci”, revelou Bale.

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, seria mais longo, mas foi devidamente cortado para não exceder muitas horas.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

