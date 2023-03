Christina Ricci diz se volta para a 2ª temporada de Wandinha

Christina Ricci é um dos destaques da primeira temporada de Wandinha. A atriz, que interpretou a personagem nos filmes de A Família Addams, disse se volta para a 2ª temporada da série da Netflix.

Sem entrar em spoilers, Ricci desempenha um papel vital no primeiro ano da série de sucesso. Mas seu retorno foi deixado no ar no fim dessa primeira leva de episódios.

Felizmente, a intérprete da Srª Thornhill, que também está em Wandinha e Yellowjackets, parece estar mais que disposta a voltar para o seriado da Netflix. Ela, contudo, não pôde entrar muitas informações.

“Acho que não me é permitido dizer. Do meu lado, a porta está aberta. Ela era tão divertida de interpretar! É sempre muito divertido interpretar uma vilã”.

Wandinha se tornou um fenômeno global

A série se tornou um fenômeno global desde que estreou, trazendo novamente a Família Addams para o live-action.

Em sua primeira semana, Wandinha conseguiu atingir um total de 341,23 milhões de horas visualizadas, superando Stranger Things. O seriado também conseguiu se consagrar como a maior estreia de 2022, batendo A Casa do Dragão.

A primeira temporada de Wandinha também se tornou a segunda série em inglês mais vista da história da Netflix, superando Dahmer: Um Canibal Americano.

Não há informações sobre como pode ser a história da segunda temporada de Wandinha, que já foi anunciada.

A 1ª temporada de Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.