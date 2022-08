Depois de Batgirl, Warner toma decisão sobre mais 4 filmes

Após o cancelamento de Batgirl, mais quatro filmes da DC são alvos da Warner Bros. Discovery.

O desenvolvimento de novos projetos no estúdio está sendo caótico. Apesar de confirmar que Canário Negro continua em andamento, outros filmes não tiveram a mesma sorte.

De acordo com o THR, Super-Choque, Supergirl, Tropa dos Lanternas Verdes e o Superman de J. J. Abrams voltaram ao estágio inicial de desenvolvimento.

O site afirma que o desenvolvimento desacelerou, e os filmes não foram cancelados, mas não são o foco do estúdio no momento.

Além disso, um projeto sobre o Sexteto Secreto foi mencionado, apesar de nada ter sido concretizado pelo estúdio de forma oficial.

A Tropa dos Lanternas Verdes

Projetos a salvo e cancelados

Grande parte dos projetos da DC, seja da HBO Max ou CW, estão a salvos, como é o caso da quarta temporada de Titãs, Besouro Azul, Canário Negro e o universo de Batman.

Mas, Batgirl, filme com Leslie Grace, e a série live-action de Adam Strange, Strange Adventures, não tiveram a mesma sorte.

Quanto ao filme dos Lanternas Verdes, o projeto não é atualizado há anos, embora a série na HBO Max ainda vai acontecer.

O mesmo acontece para Supergirl e Super-Choque, que não tiveram atualizações após serem anunciados. Já o reboot do Superman, com J. J. Abrams como produtor e Ta-Nehisi Coates no roteiro, teve apenas atualização no script.

Não há mais detalhes sobre o futuro destes filmes no estúdio.

