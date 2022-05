Detalhes pequenos que você perdeu no trailer de Avatar 2

Falta pouco!

Após mais de uma década de espera, o mundo finalmente entra na contagem regressiva para o lançamento de Avatar: O Caminho da Água, sequência do sucesso Avatar, de 2009, que chega aos cinemas em dezembro deste ano.

Dando início às divulgações para o aguardado lançamento, foi divulgado nesta segunda-feira, 09 de maio, um novo pôster oficial para o filme, tal como o seu primeiro teaser trailer.

Confira alguns detalhes que você pode ter deixado passar no teaser de Avatar 2:

Jake e Neytiri possuem filhos

Jake e Neytiri se tornaram um casal no final do primeiro filme da franquia Avatar e, agora, conheceremos seus filhos. Além de algumas crianças Na’vi, como a mãe, eles também têm um filho humano.

Segundo o site Empire, o garotinho se chama Miles “Spider” Socorro e ele é um humano que nasceu na base RDA Hell’s Gate e foi adotado pelo casal. Segundo o produtor Jon Landau, o pequeno não tem uma relação muito boa com sua mãe adotiva, já que “Neytiri sempre o viu como uma das pessoas que destruíram sua casa e mataram seu pai”.

Parker Selfridge e seus soldados

Parker Selfridge e seus soldados foram forçados a deixar Pandora no primeiro filme, mas de alguma forma estão de voltas e parecem prontos para lutarem mais uma vez. Ao que tudo indica, a empresa RDA ainda está usando o Programa Avatar, já que o novo teaser mostra soldados avatares invadindo a selva com rifles.

O teaser também nos mostra que, se havia algum tratado de paz entre a RDA e os Na’vi, ele claramente não está mais valendo, visto que Spider aponta um arco e flecha para os dois soldados na tentativa de defender seu lar em Avatar: O Caminho da Água.

Kate Winslet será uma Na’vi

Kate Winslet, premiadíssima estrela de Titanic, se junta ao elenco de Avatar 2 como uma Na’vi chamada Ronal, que parece preocupada com outro membro de sua comunidade no curto momento em que aparece no trailer.

Em participação no programa The Late Show with Stephen Colbert, em dezembro de 2020, Winslet explicou que sua personagem é uma deusa da água e ajudará a realizar uma cerimônia de parto no novo filme.

Quanto a sua participação em Avatar 2, muito foi comentado sobre o seu recorde de prender a respiração debaixo d’água por mais de sete minutos, superando Tom Cruise na habilidade.

As informações são do site Looper.

Avatar: O Caminho da Água chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.