Diretor de Avatar: O Caminho da Água salvou pai de Guillermo del Toro

James Cameron, atualmente, é conhecido como o diretor de alguns dos maiores sucessos da história do cinema, como Titanic e Avatar: O Caminho da Água. O que muitos fãs não sabem é que, no final dos anos 90, o cineasta foi instrumental para a libertação do pai de Guillermo del Toro, que havia sido sequestrado por uma organização criminosa.

Avatar: O Caminho da Água é a aguardada continuação de Avatar. O filme chega aos cinemas mais de 10 anos após o longa original.

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Revelamos abaixo como James Cameron ajudou a salvar o pai de Guillermo del Toro de um sequestro nos anos 90.

Antes de Avatar 2, James Cameron salvou o pai de Guillermo del Toro de sequestro

Com o sucesso de Avatar: O Caminho da Água – que conquistou o coração do público e garantiu uma ótima bilheteria de estreia – fãs relembram algumas das curiosidades mais interessantes sobre a carreira de James Cameron.

O diretor de Avatar 2, para quem não sabe, é um amigo de longa data de Guillermo del Toro – cineasta conhecido por filmes como Pinóquio, A Forma da Água e O Labirinto do Fauno.

Os cineastas se conheceram no início dos anos 90, em uma festa do Dia da Independência Americana. Cameron e Del Toro não demoraram a desenvolver uma grande amizade, e em 1997, o diretor de Avatar ajudou o amigo em um momento muito difícil.

Em meio às gravações de Mutação, o segundo filme do cineasta, Federico, o pai de Guillermo del Toro, foi sequestrado na cidade de Guadalajara.

Os criminosos pediram um resgate de 1 milhão de dólares. Ao ficar sabendo do sequestro, James Cameron levou Del Toro a um banco e retirou o valor de sua própria conta, oferecendo o montante para o pagamento do empréstimo.

E não é só isso! Além de pagar o resgate de Federico Del Toro, James Cameron contratou um negociador profissional que acabou com o sequestro em 72 horas.

Dessa forma, em 1998, o pai de Guillermo del Toro foi liberado após passar mais de 70 dias nas mãos dos criminosos.

Após a experiência traumática, Del Toro deixou o México e se mudou com a família para os Estados Unidos.

“Todos os dias, todas as semanas, algo me lembra que estou em exílio involuntário. Como um homem, como um pai de família… esse sequestro marcou minha vida. Mas como artista, tento definir minha própria história”, comentou o cineasta.

Hoje em dia, James Cameron e Guillermo del Toro continuam grandes amigos. No lançamento de Avatar: O Caminho da Água, o diretor de O Labirinto do Fauno parabenizou o colega.

“Uma conquista impressionante, Avatar: O Caminho da Água é repleto de visuais majestosos e emoções em uma escala épica, épica. (James Cameron é) Um mestre no auge de seus poderes…”, comentou o diretor no Twitter.

Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

