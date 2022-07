Diretor de Guardiões da Galáxia 3 revela se Thor está no filme

James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia 3, revelou se o Thor estará no novo filme da franquia.

Gunn, que retorna para encerrar seu ciclo na Marvel com uma trilogia, continua desbancando rumores acerca de seus projetos (via ScreenRant).

Há muita especulação envolvendo Thor no longa-metragem, muito pelo fatos dos próprios Guardiões da Galáxia estarem em Thor: Amor e Trovão. No entanto, o cineasta apreciou a tentativa do rumor e negou a presença do herói.

“Eu aprecio o amor, mas Thor nunca estaria em Guardiões da Galáxia Vol. 3”, escreveu ele.

O diretor costuma irritar com o excesso de rumor, seja em produções da DC ou da Marvel. Recentemente, ele desmentiu uma especulação envolvendo Adam Warlock no terceiro filme da saga.

Ator ficou emocionado com terceiro filme da franquia

Enquanto promovia o seu projeto mais recente, A Lista Terminal, Chris Pratt contou que em conversa com Gunn, empolgado com a edição do terceiro filme, o diretor confirmou que esse pode ser o melhor trabalho da trilogia. O próprio ator afirmou que deve ser uma “verdadeira obra-prima”.

“É fantástico! James Gunn tinha acabado de assistir uma versão inicial outro dia. Liguei para ele ontem, e ele está muito, muito orgulhoso do trabalho que todos fizeram. Ele disse que é o melhor trabalho que todos nós já fizemos”, disse o ator.

“Ele se sente muito confiante, o roteiro é incrível e posso dizer com total confiança que ele fez uma verdadeira obra-prima, e mal posso esperar para que as pessoas vejam”, continuou ele. “É James Gunn, ele fez os três filmes, o que é realmente raro e muito especial no mundo das trilogias de grande bilheteria”.

Pratt ficou emocionado ao falar sobre o fim da trilogia, dizendo que está aproveitando ao máximo sua experiência. Dizendo que todo o seu esforço deve ser bem recompensado para ele, resultando em seu melhor trabalho.

Guardiões da Galáxia 3, está previsto para estrear em maio de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.