Dois personagens queridos do MCU foram cortados de Thor 4

Dois personagens muito queridos do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) foram cortados de Thor: Amor e Trovão (Thor 4).

O ator Christian Bale confirmou que filmou com Peter Dinklage e Jeff Goldblum, intérpretes de Eitri e Grão-Mestre. Mas, as cenas dos atores contracenando com Bale não fora para o corte final (via CBR).

Eu trabalhei com Peter Dinklage, isso não está no filme final. Eu trabalhei com Jeff Goldblum, e ele também não está no filme final”, disse Bale.

Bale vai interpretar o vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses, principal antagonista do filme. Ele lamentou que os colegas não tenham aparecido na versão final, mesmo que as cenas possam ser boas.

“Como você vê, muitas coisas acabam no chão da sala de edição, mesmo sendo lindas e brilhantes”, comentou o ator do novo filme da Marvel.

Christian Bale como Gorr

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, seria mais longo, mas foi devidamente cortado para não exceder muitas horas.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

