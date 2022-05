Doutor Estranho 2: O que são as Incursões e como afetam o MCU

Contém spoilers

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) apresenta o conceito de “Incursões” ao MCU.

É mencionado por Reed Richards, interpretado por John Krasinski, que as Incursões são “cataclismos em que dois universos do multiverso colidem, levando à sua destruição mútua”.

Depois, na cena pós-créditos, Clea, interpretada por Charlize Theron, revela que o Doutor Estranho “causou uma Incursão”.

No entanto, apesar da apresentação do conceito, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) não explica totalmente o que realmente são as Incursões e como elas funcionam.

Bom, existem algumas pistas a respeito disso nos quadrinhos da Marvel que são bastante interessantes. Acontece que as Incursões são extremamente importantes em um evento conhecido como “Guerras Secretas”, que em breve pode ser adaptado para o MCU.

MCU pode ter adaptação de Guerras Secretas

Assim como no MCU, nos quadrinhos da Marvel, as Incursões são apresentadas como “eventos devastadores onde duas Terras do multiverso colidem uma com a outra”.

Como você já deve ter imaginado, isso serve como uma grande desculpa para juntar diversos personagens de realidades alternativas.

Isso é bastante conveniente para o MCU nesse momento, já que o multiverso vem sendo um grande destaque.

Caso o Marvel Studios faça uma adaptação de Guerras Secretas, é possível que vejamos heróis de Vingadores, X-Men e Quarteto Fantástico se unindo, entre outros.

Também é uma boa oportunidade para que vejamos versões alternativas de um mesmo personagem se unindo novamente, assim como aconteceu em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em cartaz nos cinemas.