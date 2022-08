Elenco de Batgirl foi “humilhado” com cancelamento de filme

Agosto começou com terríveis notícias para os fãs da DC. Em processo de pós-produção – com as filmagens já finalizadas – o filme Batgirl foi cancelado. A decisão da Warner Bros. Discovery pegou a internet de surpresa. Nem mesmo o elenco do filme ganhou um “aviso prévio”. Como era de se esperar, os atores e atrizes do longa se sentiram “humilhados” pelo cancelamento.

“A decisão de não lançar Batgirl reflete a mudança estratégica de nossa liderança no que se refere ao universo DC e HBO Max. Leslie Grace é uma atriz incrivelmente talentosa e essa decisão não é um reflexo de sua atuação”, afirmou o porta-voz da Warner Bros.

O fato da Warner Bros ter cancelado Batgirl é algo inusitado em todos os sentidos. Afinal, o estúdio já havia gastado cerca de US$ 90 milhões nas gravações do longa. Sem precedentes, a decisão chocou até mesmo especialistas em Hollywood.

Revelamos abaixo a reação do elenco de Batgirl (e da equipe de produção do filme) ao cancelamento do longa; confira.

Anúncio humilhante pegou o elenco de Batgirl de surpresa

Ao que tudo indica, nenhum envolvido na produção de Batgirl sabia dos planos da Warner (particularmente do novo chefão David Zaslav) para cancelar o filme.

“Eles não tinham ideia que o filme seria cancelado. Esse é um problema gigante”, afirmou uma fonte ligada à indústria.

De acordo com relatos de pessoas ligadas ao elenco de Batgirl, os atores e atrizes do filme se sentiram “humilhados” pelo anúncio da Warner.

“Eles ficaram muito tristes e enraivecidos por essa situação desconfortável. Foi humilhante e decepcionante descobrir que todo esse trabalho nunca será visto”, comentou um assessor anônimo, ligado a um dos atores do longa.

Vale lembrar que o elenco de Batgirl é formado por Leslie Grace (Batgirl), J.K. Simmons (Comissário Gordon), Jacob Scipio (Anthony Bressi), Brendan Fraser (Vagalume), Michael Keaton (Batman) e Ivory Aquino (Alysia Yeoh).

Leslie Grace, a intérprete da protagonista Batgirl, compartilhou em suas redes sociais um vídeo da música “Shake It Off” (Deixe Pra Lá) de Taylor Swift, em uma clara referência ao cancelamento do filme.

Bilall Fallahl e Adil el Erbi, os diretores de Batgirl, também usaram as redes sociais para lamentar a decisão da Warner.

“Estamos chocados e entristecidos com essa notícia. Não podemos acreditar nisso”, comentou a dupla.

Além disso, insiders de Hollywood revelaram que a frustração do elenco de Batgirl foi piorada pela inação de Mike DeLuca, um dos executivos mais importantes da Warner.

“Ele é famoso por sua completa inabilidade de dar notícias ruins. Ele odeia confrontos. É um coelhinho assustado”, comentou uma fonte consultada pelo site The NY Post.

Os filmes da DC (não incluindo Batgirl) estão disponíveis no HBO Max.

