Encurralados: Explicamos o final do suspense da Netflix

Dramático, violento e cheio de reviravoltas, o thriller Encurralados está fazendo o maior sucesso na Netflix. No Top 10 da plataforma, este surpreendente filme turco já supera alguns dos maiores hits do streaming. Por isso, os assinantes querem saber: o que realmente acontece no desfecho do longa?

“Para escapar de um escândalo, um casal de Istambul tenta recomeçar a vida em uma nova cidade, mas logo descobre que os moradores vão fazer de tudo para se livrar deles”, diz a sinopse de Encurralados na Netflix.

Pelo menos até o momento, Encurralados é o filme mais assistido pelos assinantes brasileiros da Netflix, à frente de sucessos como Guia de Viagem Para o Amor e Deixe-o Partir.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a conclusão de Encurralados na Netflix; confira! (via SportsKeeda)

Final explicado de Encurralados – O que acontece com Yalin e Beyza?

Como os fãs de Encurralados já sabem, o filme acompanha a história de Yalin – um influente e corrupto empresário disposto a tudo para esconder seus crimes e ficar longe da prisão.

No início do filme turco, Yalin deixa Istambul junto com a esposa Beyza. Os dois se mudam para Assos, a pequena vila onde o protagonista passou a infância.

O longa também revela que o motivo da mudança foi a exposição de um esquema de pirâmide financeira orquestrado por Yalin em Istambul.

Mesmo após se mudar para Assos, Yalin continua seus esquemas criminosos. Ela não demora a atrair a antipatia dos moradores depois de envolver muitas pessoas em suas fraudes. O personagem também mata dois homens após ser atacado por seu envolvimento nesses esquemas fraudulentos.

Em um primeiro momento, Yalin apenas esconde os corpos na floresta. Porém, à medida que seus crimes ficam mais flagrantes, ele decide deixar a vila mais uma vez.

Tudo muda quando Beyza, sua esposa, se recusa a deixar a vila. Afinal, ela havia acompanhado o marido com a esperança que, de volta à terra natal, ele se tornaria um novo homem e abandonaria suas terríveis ambições.

O contrário acaba acontecendo! Yalin fica cada vez pior, e na reta final do filme, mostra à esposa uma mala com 1 milhão de euros. Segundo ele, este foi o resultado do esquema de pirâmide perpetrado em Istambul.

Sem acreditar na ousadia do marido, Beyza se enfurece e decide levar o dinheiro para a política. Nesse momento, Yalin também entra em fúria e atinge a esposa com uma martelada na cabeça, matando-a instantaneamente.

Após matar a esposa, Yalin finalmente reconhece o que é de verdade: um homem maligno que só se importa com a própria segurança.

Porém, em vez de fugir da vila de uma vez por todas, o protagonista usa o dinheiro do esquema de pirâmide para comprar o silêncio dos moradores e da polícia. Ao distribuir os 1 milhão de euros, ele se livra completamente da responsabilidade sobre o crime, transformando os moradores da vila em seus fiéis seguidores.

No final de Encurralados, Yalin continua ileso mesmo após cometer todos esses crimes. Ele mostra que, com o poder do dinheiro, pode conseguir tudo que quiser.

Na última cena, Yalin espera que as notícias sobre o esquema de pirâmide sejam esquecidas para que ele possa organizar uma nova fraude e roubar ainda mais dinheiro de pessoas inocentes.

Ou seja: o desfecho de Encurralados, pelo menos para o protagonista Yalin, é o final mais feliz possível.

Você já pode assistir Encurralados na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.