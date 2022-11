Explicamos o final de Bala Perdida 2 na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Bala Perdida 2 conquistou fãs com uma história eletrizante, violenta e cheia de reviravoltas. O filme de ação já figura há um bom tempo entre os mais assistidos do streaming! Quem já conferiu a trama quer saber: o que realmente acontece no desfecho?

“Depois de limpar seu nome, o mecânico Lino tem apenas um objetivo: se vingar dos policiais corruptos que mataram seu irmão e seu mentor”, afirma a sinopse oficial de Bala Perdida 2.

Protagonizado por Alban Lenoir (Sangue Francês) e Stéfi Celma (Dix Pour Cent), o thriller de ação é um projeto do cineasta Guillaume Pierret.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final de Bala Perdida 2 na Netflix; confira. (via SportsKeeda).

Final explicado de Bala Perdida 2 na Netflix

Na reta final do filme de ação Bala Perdida 2, o protagonista Lino descobre que Moss e Julia esconderam Marco – o responsável pela morte de Charas. Furioso, Lino abduz Marco e leva o criminoso à unidade de narcóticos.

Lá, Lino é forçado a enfrentar Yuri, o capanga de Alexander. Após uma longa batalha, Lino consegue derrotar os criminosos e colocar Marco no porta-malas do carro.

O objetivo de Lino é levar Marco à fronteira e entregá-lo para Álvaro, um policial espanhol que pode colocar o criminoso atrás das grades.

Dessa forma, Marco não teria mais chances de escapar da punição. No caminho, Lino enfrenta mais homens de Yuri e todos os agentes do departamento de narcóticos.

Eventualmente, Lino consegue encontrar Álvaro e entregar Marco ao policial. A partir daí, o espanhol faz de tudo para transportar o criminoso além da fronteira.

O que acontece com Marco no final de Bala Perdida 2?

No desfecho do thriller francês da Netflix, Lino leva Marco para uma residência privada, onde os dois se envolvem em uma grande briga. Marco consegue apunhalar Lino, e aí, deixa o protagonista sangrando.

Nesse momento, Julia chega e pede para Marco acompanhá-la. O criminoso se recusa, e mais uma briga começa. Eventualmente, Julia consegue atirar em Marco.

Em seguida, Lino tira a arma de Julia e dá um tiro no rosto de Marco, matando-o na hora. Depois, o filme de ação mostra Moss tentando manipular Julia para responsabilizar Lino pela morte de Marco. No entanto, a personagem se recusa a cooperar e decide pedir demissão.

O filme termina com uma participação especial de Areski, que aparece tirando uma caixa do carro de Lino, provavelmente se preparando para uma nova missão.

Bala Perdida 2 está disponível na Netflix.

